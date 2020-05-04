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Borsa ilk yarıda düştü - 4 Mayıs 2020

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kaybetti.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kaybetti. Endeks, 1.666,40 puan azalışla 99 bin 443,70 inerken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira oldu.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi de yüzde 1,43 değer kaybetti.

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