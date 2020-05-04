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Aşk 101'in Burcu'su Paylaştı Instagram Sallandı!

Aşk 101'in Burcu Öğretmen karakteri ile izleyici ile buluşan Pınar Deniz ise geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündem yarattı.
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Aşk 101'in Burcu'su Paylaştı Instagram Sallandı! Erotik Sahneleri Olay Olmuştu. Netflix’in orijinal üçüncü Türk dizisi Aşk 101, son dönemin en dikkat çeken yapımları arasında ilk sırada yer alamaya devam ediyor. İlk sezonu kısa süre önce Netflix üzerinden yayınlana Aşk 101 dizisi daha yayınlanmadan çok önce farklı tartışmaların odağında yer almıştı. Liseli 5 farklı gencin hikayesinin konu edildiği yapım, müstehcen sahneleri ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tepki çeken sahneleri ve senaryosuna rağmen kısa sürede büyük tepkiler ve eleştiriler alsa da dizi birçok kişi tarafından izlendi ve büyük başarı yakaladı. Dizde Burcu Öğretmen karakteri ile izleyici ile buluşan Pınar Deniz ise geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündem yarattı.

Aşk 101 Oyuncusu Pınar Deniz Büyük Beğeni Aldı

Popüler dizi – film platformu Netflix yeni Türk dizisi ile dikkatleri üzerine çekti. Aşk 101 dizisinin ilk sezonunun yayınlanmasının ardından dizideki müstehcen sahneler ve dizinin konusu birçok kesim tarafından eleştirildi. 1998 yılında geçen bir dönem dizisi olarak 17 yaşındaki 5 farklı gencin kendi aralarında ve öğretmenleri ile yaşadıklarını konu alan dizide Burcu Öğretmen karakterine hayat veren Pınar Deniz ise büyük beğeni topladı.

Dizide göstermiş odluğu başarılı performansı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyayı salladı.

Pınar Deniz Kimdir?

10 Kasım 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Pınar Deniz, kısa sürede başarılı bir oyunculuk kariyerine imza attı. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi almasının ardından 2014 yılında ilk defa seyirci karşısına çıktı.

Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterine hayat veren Pınar Deniz, Murat Dalkılıç’ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştı. Ardından Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterine hayat veren Pınar Deniz, Netflix’in yeni orijinal Türk dizisi olan Aşk 101’de Burcu Öğretmene hayat veriyor. Güzelliği ve başarılı performansları ile dikkat çeken Pınar Deniz, kariyeri boyunca önemli projelerde yer almıştır.

Bugün 13:59 TSİ Ankara- Magazin

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