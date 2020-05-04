Filistinli çocuk: "Erdoğan, İki Kutsal Caminin Muhafızı unvanını hak ediyor"

Bilal Abdelal adlı Filistinli bir çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini yayınladığı video ile ifade ederek, "Erdoğan, İki Kutsal Caminin Muhafızı unvanını hak ediyor" dedi.
Gazze’de yaşayan Abdelal, "Recep Tayyip Erdoğan Müslümanlar için örnek oldu ve özgür gençlere ilham kaynağı oldu. Mazlumların hakkını savunun ve mazlumların umudu olan Erdoğan. Erdoğan nerede zulüm varsa oraya müdahale ediyor.
Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan, İki Kutsal Camilerin Muhafızı unvanını hak ediyor ondan uzak olsa bile" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz