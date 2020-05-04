Ankara Gölbaşı Belediyesi Yolda Kalan Şoförü Yalnız Bırakmadı

Hatay’a giden otobüs şoförü Gölbaşı’nda kaldı… Gölbaşı Belediyesi Yolda Kalan Şoförü Yalnız Bırakmadı.. Hatay’a giden otobüs şoförü Kasım Demir, otobüsün arıza yapması sonucu Gölbaşı’nda kaldı. İnternet üzerinden Gölbaşı Belediyesi’ne ulaşarak yardım isteyen vatandaş “Darısı diğer belediyelerin başına. Gölbaşı Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

Sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte arızalanan arabası ile Gölbaşı’nda bir benzinlikte kaldığını ifade eden Otobüs Şoförü Kasım Demir “Hataya gitmek üzere yola çıkan aracımız arıza yapınca sokağa çıkma yasağı sebebiyle iki gündür Gölbaşı’nda kaldık. Yasak olduğu için belediyeler sesimizi duyar diye internet üzerinden kendilerine ulaştık. Hem iftarımız hem de sahurumuzu bizlere ulaştırdılar. Bütün Gölbaşı Belediyesi çalışanlarından Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bu zor günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yasağın bitmesi ve arızalı aracın tamiri sonrası Kasım Demir, Hatay’a ulaşmak için yeniden yola çıktı.