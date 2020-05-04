Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:01 TSİ- Belediyeler G: Bugün 15:02 TSİ

Ankara Gölbaşı Belediyesi Yolda Kalan Şoförü Yalnız Bırakmadı

Hataya giden otobüs şoförü Kasım Demir otobüsün arıza yapması sonucu Gölbaşında kaldı. İnternet üzerinden Gölbaşı Belediyesine ulaşarak yardım isteyen vatandaş yaptığı açıklamada Darısı diğer belediyelerin başına. Gölbaşı Belediyesine çok teşekkür ederim dedi.
mask

Hatay’a giden otobüs şoförü Gölbaşı’nda kaldı… Gölbaşı Belediyesi Yolda Kalan Şoförü Yalnız Bırakmadı.. Hatay’a giden otobüs şoförü Kasım Demir, otobüsün arıza yapması sonucu Gölbaşı’nda kaldı. İnternet üzerinden Gölbaşı Belediyesi’ne ulaşarak yardım isteyen vatandaş “Darısı diğer belediyelerin başına. Gölbaşı Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

Sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte arızalanan arabası ile Gölbaşı’nda bir benzinlikte kaldığını ifade eden Otobüs Şoförü Kasım Demir “Hataya gitmek üzere yola çıkan aracımız arıza yapınca sokağa çıkma yasağı sebebiyle iki gündür Gölbaşı’nda kaldık. Yasak olduğu için belediyeler sesimizi duyar diye internet üzerinden kendilerine ulaştık. Hem iftarımız hem de sahurumuzu bizlere ulaştırdılar. Bütün Gölbaşı Belediyesi çalışanlarından Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bu zor günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yasağın bitmesi ve arızalı aracın tamiri sonrası Kasım Demir, Hatay’a ulaşmak için yeniden yola çıktı.

Bugün 15:01 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükşehir ihalelerinde koronavirüs önlemleri mask
Büyükşehir ihalelerinde koronavirüs önlemleri
Keçiören sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi mask
Keçiören sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
Parklar 7/24 gözetim altında mask
Parklar 7/24 gözetim altında
Geri dönüşüme dev destek mask
Geri dönüşüme dev destek
Belediye'nin kurduğu 25 kişilik tim iş başında mask
Belediye'nin kurduğu 25 kişilik tim iş başında
Ses otobüsü mahalle mahalle geziyor mask
Ses otobüsü mahalle mahalle geziyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir! mask
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir!

GALERİ

Bakan Selçuk’tan "Anadolu Masalları" hikaye anlatıcısı ünlülere teşekkür mask
Bakan Selçuk’tan "Anadolu Masalları" hikaye anlatıcısı ünlülere teşekkür
Vicdansızlar Yeni doğmuş bebeği sokağa terk ettiler mask
Vicdansızlar Yeni doğmuş bebeği sokağa terk ettiler
Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020 mask
Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020
Şehit uzman çavuş memleketi Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit uzman çavuş memleketi Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun son vaaz verdiği görüntüleri ortaya çıktı mask
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun son vaaz verdiği görüntüleri ortaya çıktı
Aksaraylı şehidin cenazesi sosyal mesafe ile toprağa verildi mask
Aksaraylı şehidin cenazesi sosyal mesafe ile toprağa verildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL