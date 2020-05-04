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Bugün 15:55 TSİ- Spor

Karius’tan Beşiktaş taraftarına veda mesajı

Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.
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Beşiktaş’ın Liverpool’dan iki sezon önce kiraladığı Alman kaleci Karius, alacaklarından dolayı siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. 26 yaşındaki file bekçisi, daha sonra sosyal medya hesabından Beşiktaş formasıyla görev yaptığı müsabakalardan kesitlerin yer aldığı video paylaştı. Alman eldiven, siyah-beyazlılara veda ettiği videoya şu notu ekledi:

"Herkese merhaba, bugün Beşiktaş ile sözleşmemi feshettim. Ne yazık ki böyle sona eriyor ama bilmelisiniz ki bu durumu sorunsuz çözmek için her şeyi denedim. Aylarca tekrar tekrar söyleyerek çok sabırlı oldum. Geçen sene de aynı şeyler oldu. Ne yazık ki bu sorunu çözmeye çalışmadılar ve hatta maaş kesintisi alarak yardım önerimi reddettiler. Bu kulüpte oynamaktan çok keyif aldığımı bilmeniz benim için önemli. Beşiktaş, arkalarında böyle tutkulu taraftar olduğu için gurur duyabilir. Her zaman inanılmaz destek veriyorlar. İyi ve kötü günde beni her zaman desteklediniz ve ben sizi her zaman en iyi şekilde hatırlayacağım! Ayrıca kulüp için çalışan herkes dahil tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri kollarını açarak karşıladılar beni. Çok teşekkür ederim! Şampiyon Beşiktaş."

Bugün 15:55 TSİ İHA İstanbul- Spor

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