Galatasaray’da 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Divan Kurulu ertelendi. Sarı-kırmızılıların divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek olan toplantının 23 Mayıs Cumartesi gününe alındığını dile getirdi.
Bugün 16:30 TSİ- Spor
Galatasaray Divan Kurulu ertelendi
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 9 Mayıs Cumartesi günü video konferans yöntemiyle yapılması planlanan Divan Kurulu’nun 23 Mayıs Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz