Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,24’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 2.267,87 puanlık azalışla 98 bin 842,24 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi de 1,80 değer kazandı.
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Borsa günü düşüşle tamamladı - 4 Mayıs 2020
Borsa, günü yüzde 2,24’lük düşüşle tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz