Borsa günü düşüşle tamamladı - 4 Mayıs 2020

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,24’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 2.267,87 puanlık azalışla 98 bin 842,24 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi de 1,80 değer kazandı.