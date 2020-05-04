Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz.

İlk uygulama 10 Mayıs 11.00- 15.00 saatleri arası olacak. “Eğitimle ilgili bilim kurulunun tavsiyelerini belirledik delik

AVM'ler

Alışveriş merkezleri 11 mayısta kontrollü açılacak

Berber ve kuaförler

Türkiyede berber ve koaförler sağlık kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde 11 Mayısta kontrollü açılacak. Erdoğan: " Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek"

SINAVLAR

YKS 27-28 Haziranda LGS 20 haziranda askeri öğrenci sınavı 14 haziranda başlayacak 15 haziranda akademik takvime dönecek.

Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

0-14 yaş 13 Mayıs çarşamba günü yürüme mesafesi ile tahditli olarak çıkabilecek, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs cuma günü aynı şartlarda dışarı çıkabilecek. “

İlk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz giriş çıkış sınırlaması için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya Mersin ve Muğla’dır"dedi.