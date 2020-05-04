Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:15 TSİ- Siyaset G: Bugün 20:58 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"
mask

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz.

İlk uygulama 10 Mayıs 11.00- 15.00 saatleri arası olacak. “Eğitimle ilgili bilim kurulunun tavsiyelerini belirledik delik

AVM'ler 

Alışveriş merkezleri 11 mayısta kontrollü açılacak

Berber ve kuaförler

Türkiyede berber ve koaförler sağlık kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde 11 Mayısta kontrollü açılacak. Erdoğan: " Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek"

SINAVLAR

YKS 27-28 Haziranda LGS 20 haziranda askeri öğrenci sınavı 14 haziranda başlayacak 15 haziranda akademik takvime dönecek.

Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

0-14 yaş 13 Mayıs çarşamba günü yürüme mesafesi ile tahditli olarak çıkabilecek, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs cuma günü aynı şartlarda dışarı çıkabilecek. “

İlk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz giriş çıkış sınırlaması için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya Mersin ve Muğla’dır"dedi.

Bugün 20:15 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçiler" mask
“Sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçiler"
İçişleri Bakanlığı o köşe yazısını yalanladı mask
İçişleri Bakanlığı o köşe yazısını yalanladı
MHP sosyal medyadaki sahte hesaplar için kanun teklifi verdi mask
MHP sosyal medyadaki sahte hesaplar için kanun teklifi verdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Kazakistan açıklaması mask
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Kazakistan açıklaması
Bakan Soylu’dan Barış Mançolu 1 Mayıs mesajı mask
Bakan Soylu’dan Barış Mançolu 1 Mayıs mesajı
Bakan Karaismailoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanı Dietrich ile görüştü mask
Bakan Karaismailoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanı Dietrich ile görüştü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir! mask
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir!

GALERİ

Trabzonspor antrenmanlara bugün başladı mask
Trabzonspor antrenmanlara bugün başladı
AKM binasının hızlı yükselişi devam ediyor mask
AKM binasının hızlı yükselişi devam ediyor
O şehirde 17 Gündür Yeni Vaka yok! Virüs vaka sayısı da sıfırlandı mask
O şehirde 17 Gündür Yeni Vaka yok! Virüs vaka sayısı da sıfırlandı
Bakan Selçuk’tan "Anadolu Masalları" hikaye anlatıcısı ünlülere teşekkür mask
Bakan Selçuk’tan "Anadolu Masalları" hikaye anlatıcısı ünlülere teşekkür
Vicdansızlar Yeni doğmuş bebeği sokağa terk ettiler mask
Vicdansızlar Yeni doğmuş bebeği sokağa terk ettiler
Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020 mask
Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL