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Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı

Şehirler arası seyahat yasağı açıklaması! Şehir dışına çıkış yasağı ne zaman bitecek; şehirler arası seyahat yasağı 7 ilde kaldırıldı diğer illerde uzatıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şehirler arası seyahat kısıtlaması 7 ilde kaldırılırken Ankara ilininde dahil olduğu 24 ilimizde giriş ve çıkış kısıtlaması 15 gün uzatıldı. İllerin bu yasağı alınan tedbirlere uymalmasına göre kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.

Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: 7 ilde şehirler arası kısıtlama sona erdi!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. kez toplanan kabine toplantısının ardından merakla beklenen yeni corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, şehirler arası kısıtlaması sona eren 7 ili açıkladı. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatıIdı. İşte şehirler arası kısıtlaması sona eren illerimiz.

7 İLDE ŞEHİRLER ARASI KISITLAMA SONA ERDİ

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz.Bu illerimiz; Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

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