Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şehirler arası seyahat kısıtlaması 7 ilde kaldırılırken Ankara ilininde dahil olduğu 24 ilimizde giriş ve çıkış kısıtlaması 15 gün uzatıldı. İllerin bu yasağı alınan tedbirlere uymalmasına göre kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.
Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: 7 ilde şehirler arası kısıtlama sona erdi!
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. kez toplanan kabine toplantısının ardından merakla beklenen yeni corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, şehirler arası kısıtlaması sona eren 7 ili açıkladı. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatıIdı. İşte şehirler arası kısıtlaması sona eren illerimiz.
7 İLDE ŞEHİRLER ARASI KISITLAMA SONA ERDİ
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz.Bu illerimiz; Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz