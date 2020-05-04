YÖK'ten Açıklama: YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NIN (YKS) TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA​​

Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Covid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27 – 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.