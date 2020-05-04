Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 21:42 TSİ- Eğitim G: Dün 21:49 TSİ

YÖK'ten Açıklama: YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS sınavı ne zaman? 2020 YKS tarihi değişti mi? İşte YÖK başkanlığının sınav tarihi açıklaması
mask

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NIN (YKS) TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA​​

Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Covid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27 – 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Dün 21:42 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Okullar Açılıyor! Tarih belli oldu, Anaokulları ve ilkokullar devre dışı mask
Okullar Açılıyor! Tarih belli oldu, Anaokulları ve ilkokullar devre dışı
EBA Asistan’ uzaktan eğitimde cevapsız soru bırakmayacak mask
EBA Asistan’ uzaktan eğitimde cevapsız soru bırakmayacak
LGS Tarihi O Gün Belli Olacak! Bakan Selçuk Açıkladı... mask
LGS Tarihi O Gün Belli Olacak! Bakan Selçuk Açıkladı...
“Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir deneyim kazandı” mask
“Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir deneyim kazandı”
YÖK’ten üniversitelere “siber güvenlik ve ağ yönetimi” eğitimi mask
YÖK’ten üniversitelere “siber güvenlik ve ağ yönetimi” eğitimi
“Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırıldı” mask
“Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırıldı”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
Sivas- Ankara arası Hızlı Tren ile 2020'de 2 saate inecek mask
Sivas- Ankara arası Hızlı Tren ile 2020'de 2 saate inecek
Ankara’da tır ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 Yaralı mask
Ankara’da tır ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 Yaralı
Müge Anlı'dan Flaş Açıklama! Tekrar Başlıyor mask
Müge Anlı'dan Flaş Açıklama! Tekrar Başlıyor
Okullar Açılıyor! Tarih belli oldu, Anaokulları ve ilkokullar devre dışı mask
Okullar Açılıyor! Tarih belli oldu, Anaokulları ve ilkokullar devre dışı
Ankara'da AVM'ler 11 Mayıs'ta açılıyor ancak eskisi gibi gezmek yok! mask
Ankara'da AVM'ler 11 Mayıs'ta açılıyor ancak eskisi gibi gezmek yok!

GALERİ

Trabzonspor antrenmanlara bugün başladı mask
Trabzonspor antrenmanlara bugün başladı
AKM binasının hızlı yükselişi devam ediyor mask
AKM binasının hızlı yükselişi devam ediyor
O şehirde 17 Gündür Yeni Vaka yok! Virüs vaka sayısı da sıfırlandı mask
O şehirde 17 Gündür Yeni Vaka yok! Virüs vaka sayısı da sıfırlandı
Bakan Selçuk’tan "Anadolu Masalları" hikaye anlatıcısı ünlülere teşekkür mask
Bakan Selçuk’tan "Anadolu Masalları" hikaye anlatıcısı ünlülere teşekkür
Vicdansızlar Yeni doğmuş bebeği sokağa terk ettiler mask
Vicdansızlar Yeni doğmuş bebeği sokağa terk ettiler
Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020 mask
Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL