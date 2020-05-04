Kahramankazan Belediyesi'nden Boğa, kavun ve arı heykellerine maske

Maskotlar maskelerini taktı. Boğa, kavun ve arı heykellerine maske

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelenin en önemli tedbirlerinden olan maske kullanımı konusunda sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla farkındalığı artırıyor. Eti, kavunu ve balıyla meşhur olan ilçedeki boğa, kavun ve arı heykellerine sanal ortamda maske takıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan heykellerin maske giydirilmiş görselleri büyük ilgi görüyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı topyekûn seferberliği sürdüren Kahramankazan Belediyesi, mücadelenin olmazsa olmazı maske kullanımı konusundaki farkındalığı artırmak için sosyal medya üzerinden de harekete geçti.

Farkındalık amaçlanıyor

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda, eti, kavunu ve balıyla meşhur ilçedeki ana arterler üzerinde bulunan boğa, kavun ve arı heykellerine sanal ortamda maske taktı. Arı, boğa ve kavun heykellerine maske takılmış görsellerde “Maskesiz Çıkma Kahramankazan” mesajı paylaşıldı. Hazırlanan bu görseller Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Maske kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan paylaşımlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

175 bin maske dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazı maske kullanımını artırmak için 55 bin nüfuslu ilçede bugüne kadar vatandaşlara ücretsiz olarak 175 bin maske dağıttı. Belediye, Salı Pazarı ve belediye önü başta olmak üzere ilçedeki ana arterler üzerindeki bazı noktalarda kurduğu stantlarda bu maskeleri vatandaşlarla buluşturdu. Belediye ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma ile dolmuşçu ve taksici esnaflarına, çiftçilere, ilçedeki esnaflara ve resmi kurumlara da maske dağıttı. Bu kapsamda ilçede 175 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmış oldu.

Kendi maskesini üretiyor

Başkan Oğuz’un talimatıyla, bu süreçte maske dağıtmakla yetinmeyen belediye kendi maskesini üretmek için de kolları sıvadı. Belediye bu süreçte kendi maskesini üretmek için bir de atölye kurdu. Bu kapsamda, belediyenin sağladığı ekipman ve malzemelerle ilçe halk eğitim merkezinde oluşturulan atölyede günde 2 bin maske üretimi yapılıyor.

Maskesiz çıkmayalım

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, maske kullanımının bu sürecin başarıyla atlatılması açısından olmazsa olmazlardan olduğunun altını çizerek, vatandaşlara salgının ilk gününden bu yana düzenli olarak maske dağıttıklarını söyledi. Maske kullanımı konusunda farkındalığı artırmak için eti, kavunu ve balıyla meşhur ilçelerinin maskotları olan boğa, arı ve kavun heykellerine maske taktıklarını anlatan Oğuz, “Hemşehrilerimiz bu paylaşımlarımıza yoğun ilgi gösterdi. Bu süreç sona erene kadar vatandaşlarımıza maske dağıtımını sürdüreceğiz. Belediyemizin tüm imkânlarını hemşehrilerimiz için kullanmaya devam edeceğiz” dedi. Oğuz, “Lütfen bu zorlu süreç atlatılana kadar evlerimizde kalalım ve sokağa çıkmayalım. Ancak çıkmak zorunda kalırsak da maskesiz çıkmayalım” uyarısında bulundu.