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Bugün 22:00 TSİ- Eğitim

YÖK’ten YKS tarihi hakkında açıklama

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) “Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS), ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır” açıklamasında bulundu.
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YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tarihi hakkında bir yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada, “Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Covid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır” denildi.

Bugün 22:00 TSİ İHA Ankara- Eğitim

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