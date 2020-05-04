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İletişim Başkanı Altun New York Times gazetesine tokat gibi mektup

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’yi her fırsatta karalayan, son olarak Korona virüs salgınıyla mücadelede başarılı ülkeler arasında saymayan New York Times gazetesine ders verdi.
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Amerikan gazetesinin 1 Mayıs tarihli başyazısında Almanya başta olmak üzere bazı ülkelere övgüler düzülürken, Türkiye’nin başarıları hasır altı edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dünyaca ünlü gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktı.

New York Times gazetesine hitaben bir mektup kaleme alan Fahrettin Altun, Türkiye’yi gözardı edenlere sayılarla cevap verdi. Altun, mektupta “Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler düzülen Almanya’da bir milyon kişi başına 83 kişi kovid-19 nedeniyle ölürken, yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’den bahsedilmemesi dikkat çekicidir” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun New York Times gazetesine bir mektup kaleme aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılından itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Altun, bu yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini; 60 bin’e aşkın vatandaşın ise başarıyla tedavi edildiğini vurguladı.

Altun, kamu kurumlarının özel sektör işbirliğiyle gerekli adımları atarak, tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını hatırlatırken; aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de bulunduğu 57 ülkeye malzeme ve yardım gönderdiğini ifade etti.

New York Times gazetesinin, Altun’un mektubunu yayımlamak zorunda kalması, yapılan hatanın kabul edildiği şeklinde yorumlandı.

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