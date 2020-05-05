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İstanbul, Ankara ve İzmir’de taksilerin plaka kısıtlaması bugün sona erdi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki kayıtlı ticari taksilerin son hanelerine göre trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın sona erdiğini bildirdi.
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla daha önce Bakanlığımızca Ticari Taksilerle ilgili bir genelge gönderilmişti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de taksilerin plaka kısıtlaması sona erdi

Söz konusu genelge ile 30 Mart 2020 tarihinden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre kısıtlamaya gidilmişti. Ticari taksilere ilişkin kısıtlama bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş ve ticari taksilerin plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın 4 Mayıs 2020 saat 24.00 itibariyle sona ermesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Valiliklerce Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca daha önceki gönderilen genelgedeki belirtilen uygulamanın sona erdirilmesi yönünde karar alınarak, uygulamanın bu doğrultuda yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi” denildi.

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