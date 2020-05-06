Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev değişimi yaşandı. TFF Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantıda alınan karar sonrası Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.
Dün 22:42 TSİ- Spor
Ali Düşmez TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz