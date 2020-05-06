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Dün 22:42 TSİ- Spor

Ali Düşmez TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev değişimi yaşandı. TFF Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantıda alınan karar sonrası Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.

(İHA)

Dün 22:42 TSİ İHA İstanbul- Spor

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