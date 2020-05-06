Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Mayıs 2020- Asayiş

Tutuklu Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum’da sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün serbest bırakıldı.

mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, canlı yayında “Biz bize yeteriz Türkiye” kampanyasını başlatmasının ardından “Ey İban edenler” diyerek sosyal medyadan paylaşım yapan Hakan Aygün, Bodrum’da düzenlenen mahkemeye, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Hakan Aygün serbest bırakıldı

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında, savunma yapan Aygün, sosyal medyada paylaştığı yazıları eleştiri amacıyla yaptığını, hakaret ve aşağılama kastının olmadığını ileri sürerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, Aygün hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden istenen yazının cevabının geldiğini ve incelendiğinin belirterek Aygün’ün tahliyesini verdi.

Yatta yakalanmıştı

Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar sonrası 2 Nisan’da Gümbet İskelesi’ndeki teknesinde polis ekipleri tarafından gece gözaltına alınmış, 3 Nisan’da ise Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

06 Mayıs 2020 İHA Muğla- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Afyonkarahisar’da otobüs tarlaya devrildi: 16 yaralı mask
Afyonkarahisar’da otobüs tarlaya devrildi: 16 yaralı
Tartıştığı güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı mask
Tartıştığı güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı
Ankara'da evde 40 bin TL kumar oynayan 11 kişi gözaltına alındı mask
Ankara'da evde 40 bin TL kumar oynayan 11 kişi gözaltına alındı
Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede çıktı mask
Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede çıktı
Kuzey Irak’a hava operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
Kuzey Irak’a hava operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman’da 3 terörist etkisiz hale getirildi mask
Adıyaman’da 3 terörist etkisiz hale getirildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi mask
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi
O Mahallede Vaka sayısı arttı: Mahalle bugün karantinaya alındı mask
O Mahallede Vaka sayısı arttı: Mahalle bugün karantinaya alındı
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek mask
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek
Tutuklu Hakan Aygün tahliye edildi mask
Tutuklu Hakan Aygün tahliye edildi

GALERİ

Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri mask
Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı mask
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı mask
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor mask
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor mask
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor" mask
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 80026393

Varnish cache server