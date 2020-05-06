Tutuklu Hakan Aygün tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, canlı yayında “Biz bize yeteriz Türkiye” kampanyasını başlatmasının ardından “Ey İban edenler” diyerek sosyal medyadan paylaşım yapan Hakan Aygün, Bodrum’da düzenlenen mahkemeye, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Hakan Aygün serbest bırakıldı
Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında, savunma yapan Aygün, sosyal medyada paylaştığı yazıları eleştiri amacıyla yaptığını, hakaret ve aşağılama kastının olmadığını ileri sürerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, Aygün hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden istenen yazının cevabının geldiğini ve incelendiğinin belirterek Aygün’ün tahliyesini verdi.
Yatta yakalanmıştı
Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar sonrası 2 Nisan’da Gümbet İskelesi’ndeki teknesinde polis ekipleri tarafından gece gözaltına alınmış, 3 Nisan’da ise Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz