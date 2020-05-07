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Koronavirüse karşı 10 etkili besin hijyeni!

Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini azaltmak için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç var.

Elif Duman
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Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini azaltmak için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç var. Güçlü bir bağışıklık sistemi içinse yeterli uyku ve düzenli egzersizin yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıklarının uygulanması gerekiyor. Besinler koronavirüsün ( Covid 19) bulaşma yollarından biri olmasa da; tüketilen besinlere veya besinlere değen yüzeylere virüs bulaşmışsa bunlara dokunulduğunda bulaşma ve dolayısıyla hastalık riski artıyor. Peki, koronavirüsün besinler yoluyla bulaşma riskini en az düzeye indirmek için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak besinleri hazırlama ve tüketme sürecinde dikkat etmemiz gereken hijyen kurallarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Yiyeceklere dokunmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın

Ellerin temiz olması virüse karşı en önemli korunma yollarından biri. O nedenle ister yıkama ister yiyecekleri yerleştirme nedeniyle olsun, ellerinizden olası bir virüs bulaşma riskine karşılık, yiyeceklere dokunmadan önce, ellerinizi uzmanların önerdikleri şekilde, 20 saniye boyunca yıkayın.

Çiğ besinlerle temasın ardından hazır yiyeceklere dokunmayın

Çiğ besinlere temas ettikten sonra, ellerinizle yemeye hazır yiyeceklere dokunmayın. Ellerinizi mutlaka el yıkama kurallarına uygun olacak şekilde yıkayın.

Besinleri az pişmiş yemeyin

Et, tavuk ve sebze gibi besinlerin içlerini iyice pişirdiğinizden emin olun. Zararlı mikroorganizmaların yok olmaları için besinlerin her yüzeyinin 70 °C’ye ulaşması gerekiyor. Pişirme sıcaklığını ölçen özel termometreler kullanabilirsiniz.

Yemeklerinizi kendiniz yapın

Dışarıdan hazır yemek almak yerine, mümkün olduğunca evde hijyenik koşullara dikkat ederek hazırlamış olduğunuz yemekleri tercih edin.

Temas etmediğinden emin olun

Marketten satın aldığınız paketli gıdalar, su şişeleri veya alışveriş poşetlerine de virüs bulaşmış olabilir. Bu nedenle tükettiğiniz besinlerin bu yüzeylere temas etmediğinden emin olun. Bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

Akan suyun altında iyice yıkayın

Çiğ tüketeceğiniz sebze, meyve gibi besinleri akan suyun altında iyice yıkadıktan sonra tüketin. Roka, maydanoz ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeleri de suda bekletip, ardından akan suyun altında yıkamanızda yarar var.

Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durun

Açıkta satılan tüm yiyeceklerden kaçının. Bunun yerine kapalı ambalajlı, orijinal paketli ve pastörize besinleri tüketmenizde fayda var.

Emin değilseniz mutlaka kaynatın

İçtiğiniz suyun hijyeninden emin değilseniz mutlaka kaynatarak tüketin.

Besinleri hazırladığınız yüzeylere dikkat!

Besinleri hazırladığınız yüzeylerin, kullandığınız kapların, yemekleri pişirdiğiniz ve sakladığınız yerlerin hijyeninden emin olun.

Mutfağınızı sık sık havalandırın

Virüsler kapalı ortamlarda daha kolay bulaşabildikleri için mutfağınızı her saat başı 10’ar dakika havalandırmayı alışkanlık haline getirin.
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Dün 10:30 TSİ - Sağlık

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