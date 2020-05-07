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Dün 10:36 TSİ- Siyaset

Dışişleri Bakanlığından İsrail’e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerine ilişkin, "Hassas dönemde dahi iç siyasi hesaplar uğruna Filistin halkının haklarını gasp etmeye hız kesmeden devam etmekte, Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetini her geçen gün derinleştirmektedir” açıklamasında bulundu.
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in hukuk tanımaz tutumu ve Filistin halkının haklarını gasp etmeye yönelik tutumunu kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in işgal altında tutulan Batı Şeria’daki yasa dışı Efrat yerleşiminin binlerce ilave konutun inşa edilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletileceğini açıklaması, İsrail’in hukuk tanımayan pervasız yaklaşımının en son örneğini teşkil etmektedir. İsrail, Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı, barış ve istikrara en fazla ihtiyaç duyulan bu hassas dönemde dahi iç siyasi hesaplar uğruna Filistin halkının haklarını gasp etmeye hız kesmeden devam etmekte, Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetini her geçen gün derinleştirmektedir. Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi yoluyla iki devletli çözüm vizyonunu yok etmeyi hedefleyen İsrail’in gayrimeşru uygulamalarının bir an önce sonlandırılması bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi açısından elzemdir. İsrail’in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Dün 10:36 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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