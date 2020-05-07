Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,01’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 8,47 puanlık artışla 98 puan 579,92 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,03 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,21 değer kazandı.
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Borsa güne yatay başladı - 7 Mayıs 2020
Borsa, güne yüzde 0,01’lik hafif yükselişle başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz