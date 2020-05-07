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Bugün 10:56 TSİ- Ekonomi

BDDK’dan manipülasyon ve yanıltıcı işlem yönetmeliği

BDDK, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem sayılacak uygulamaları belirledi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 25 Şubat’ta yürürlüğe giren 7222 sayılı yasayla verilen yetkiye dayanarak "finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler" yönetmeliği hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandirabilecek işlemlere dahil olmak, aracılık etmek manipülasyon ve yanıltıcı işlem sayılacak.

Döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayabilecek işlemlere dahil olmak da bu kapsamda sayılacak.

Yönetmelikle finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem sayılacak uygulamalar şöyle sıralandı:

"Finansal piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından faydalanarak faiz, döviz, risk primi gibi değerlere etkide bulunacak işlemlere dahil olmak.

Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatını etkileyebilecek işlemlere dahil olmak.

Tasarruf sahiplerini gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirmek.

Finansal sisteme olan güveni zedeleyerek sistemik riske neden olabilecek bilgi ve söylentiler yaymak.

Finansal araçların açılış ve kapanış fiyatlarını etkileyebilecek alım veya satım işlemi gerçekleştirerek yatırımcıları yanlış yönlendirmek.

BDDK, bu aykırılıkları isleyerek menfaat sağlayanlara bir önceki yıl elde ettikleri faiz, kar payı geliri, ücret ve komisyon geliri ve bankacılık hizmet geliri toplamının yüzde 5’ine kadar ceza verecek.Aykırılıklar birden fazla kez işlenir veya iki yıl içinde tekrarlanırsa ceza iki katı uygulanacak."

(İHA)

Bugün 10:56 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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