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Bugün 11:09 TSİ- Spor

En çok değer kaybı yaşayan lig; Süper Lig

Araştırmalara göre Avrupa’daki dokuz büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak Süper Lig yaşayacak. 687 milyon Euro’luk oyuncu değeri olan Süper Lig, öngörüldüğü gibi 12 Haziran’da başlarsa değeri 536 milyon Euro’ya (-21.9) gerileyecek. Eğer lig iptal edilirse değer 485 milyon Euro’ya (-29.4) kadar düşecek. Süper Lig’in ardından en büyük değer kaybını eksi 28.7’yle İspanya La Liga yaşayacak.
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle futbol dünyası büyük bir sıkıntı içerisinde. Maçların oynanmaması nedeniyle dünyadaki tüm kulüpler ve oyuncular maddi olarak değer kaybı yaşıyor. KPMG Football Benchmark da oyuncuların değer kaybı üzerinden liglerin ve kulüplerin kayıplarını araştırdı. ’Ligler tamamlanmazsa kayıp ne olur?’ ve ’Ligler tamamlanırsa kayıp ne olur?’ senaryoları üzerinden yapılan araştırmada; Avrupa’daki dokuz büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak Süper Lig yaşayacak.

LA LİGA’DAKİ DEĞER KAYBI EKSİ 28.7

Şubat 2020’de 687 milyon Euro’luk oyuncu değeri olan Süper Lig, öngörüldüğü gibi 12 Haziran’da başlarsa değeri 536 milyon Euro’ya (-21.9) gerileyecek. Eğer lig iptal edilirse değeri 485 milyon Euro’ya (-29.4) kadar düşecek. Süper Lig’in ardından en büyük değer kaybı İspanya La Liga’da olacak. Şubat 2020’de La Liga’da oyuncuların değeri 6 milyar 664 milyon Euro’yken, ligin tamamlanması halinde bu değer 5 milyar 395 milyon Euro’ya (-19.0) gerileyecek. Eğer lig oynanmazsa oynayan oyuncuların toplam değeri 4 milyar 748 milyon Euro’ya (-28.7) kadar düşecek.

BARCELONA KAYIPTA ZİRVEDE YER ALIYOR

Kulüpler bazında da dünyanın en değerli kadroları korona virüs nedeniyle değer kaybı yaşıyor. En büyük değer kaybı ise İspanyol devi Barcelona’da olacak. 1 milyar 136 milyon Euro’luk kadro değeri olan Barcelona, La Liga tamamlansa bile kadro değeri 903 milyon Euro’ya (-20.5) gerileyecek. Lig iptal edilirse İspanyol takımının kadro değeri 808 milyon Euro’ya (-28.9) inecek.

(İHA)

Bugün 11:09 TSİ İHA İstanbul- Spor

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