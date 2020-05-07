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CİMER'e muhabbet kuşu başvurusu

Muhabbet kuşu evden kaçan minik Ecrin, CİMER üzerinden yaptığı başvuruda Reis Amcadan muhabbet kuşu istedi.

Elif Duman
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Muhabbet kuşu evden kaçan minik Ecrin, CİMER üzerinden yaptığı başvuruda Reis Amcadan muhabbet kuşu istedi. Ecrin’in isteği Pursaklar Belediyesine iletildi ve Ecrin muhabbet kuşuna kavuştu.

Pursaklar Saray Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden Ecrin Altıntaş, Koronavirüs salgını sebebiyle evde kaldığı sürede muhabbet kuşu açık pencereden uçup gitti. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle muhabbet kuşunu arayamayan minik Ecrin, CİMER aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj atarak, “Benim kuşum kaçtı, evde kaldığımız için bulamadık. Abim ve ben çok üzüldük Reis Amcamdan kuş istiyorum, lütfen” isteğinde bulundu.

BAŞKAN ERTUĞRUL ÇETİN HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Ecrin’in isteği Pursaklar Belediyesine iletildi. Pursaklar Belediyesi de temin ettiği muhabbet kuşunu Minik Ecrin’e ulaştırdı. Ecrin ve kardeşi çalan kapılarını açtıklarında gördükleri manzara karşısında mutluluktan havalara uçtular. Ecrin ve ailesi hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür ettiler.

‘‘ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ’’

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gelen istek üzerine hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Üstelik ortada bir de hayvan sevgisi var. Hayvan sevgisi ile büyüyen çocuklar daha merhametli, sosyal hayatta daha uyumlu oluyorlar. Minik yavrumuzu sevindirdiğimiz için biz de sevinçliyiz” ifadelerini kullandı.

‘‘SALGINA KARŞI TEDBİRLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’’

Pursaklar halkının koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle konulan kısıtlamalara azami derecede riayet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Biz de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her türlü çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca salgının yayılmamasına yönelik olarak her türlü tedbiri alıyor, denetimlerimizi de sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Covid-19 pandemisini yok etmeye yönelik alınan kararları ciddiyetle, gayretle ve özveriyle uyguluyoruz. Vaka sayısındaki düşüş bizi gevşetmiyor, ilk günkü ciddiyetimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
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Bugün 11:27 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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