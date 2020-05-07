Mamak Belediyesi'nden sokak pazarı uygulaması

MAMAK BELEDIYESINDEN SOKAK PAZARI UYGULAMASI

Mamak Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak adına sokak pazarları uygulaması başlattı. 12 mahallede belirlenen sokaklarda haftada bir gün kurulacak pazarlar ile hem semt pazarlarındaki yoğunluk önlenecek hem de vatandaşların dışarıda dolaşmadan kapısının önünden alışveriş yapması sağlanacak.

Bu kapsamda Çarşamba günü Akdere mahallesinde kurulan sokak pazarını denetleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse hem vatandaşlara hem de esnafa sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske takmaları konusunda da uyarı yaptı.

ELI AYAĞI OLACAĞIZ

Salgından dolayı vatandaşların eli kolu ayağı olacaklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında deyim yerindeyse seferberlik ilan ettik. 12 mahallemizde sokak pazarları kırarak hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin yanındayız diyoruz. Sokak pazarları ile hem salgının yayılmasını önleyecek hem de pazarlardaki yığılmanın önüne geçeceğiz.

ESNAFLARIMIZ TEZGÂHLARINI AÇMADAN ÖNCE ALANIMIZDA TITIZLIKLE TEDBIRLERIMIZI ALDIK. SOKAK PAZARLARIMIZDA HIÇBIR KARIŞIKLIK YIĞILMA YOK. HER IKI ESNAF ARASINDA EN AZ ÜÇER METRE MESAFEYI KORUMAYA ÇALIŞTIK. VIRÜS TEHLIKESI GEÇTIKTEN SONRA DAHA ÖNCE OLDUĞU GIBI GEREK ILÇEMIZDE BULUNAN VE GEREKSE ILÇE DIŞINDAN GELEN BÜTÜN PAZARCI ESNAFIMIZA HIZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞIZ DEDI.

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak pazarlarında vatandaşları 3 metre kuralı konusunda uyarırken pazar esnafına da eldiven ve maske takmaları ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazlarda bulunuyor.

Sokak pazarlarının adresleri şöyle

Pazartesi günü Şahapgüler- Kıbrısköy- Diriliş mahallesi

Salı günü Ekin-Cengizhan-Tuzluçayır mahallesi

Çarşamba günü Akdere-Balkiraz mahallesi

Perşembe günü Tepecik mahallesi

Cuma günü Mutlu- Misket-Balkiraz mahallesi