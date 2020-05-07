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Dün 12:07 TSİ- Kültür - Sanat

5 milyon kelimelik Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü erişime açıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesinin hazırladığı Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü erişime açıldı.
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Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nü hizmete sundu. Tamamlanan projede, 14 binden fazla madde ve 62 bin eserden oluşan yaklaşık 5 milyon kelimelik bir veri tabanı oluşturuldu. 27 ciltlik ansiklopediye eşdeğer sözlük, "http://teis.yesevi.edu.tr" adresinde yeni arayüz, güçlü ve hızlı arama algoritmaları ile kullanıma sunuldu.

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, başlangıçtan 21. yüzyıla (1985 doğumlu) kadarki şair ve yazarları kapsıyor. Divan, âşık, tekke geleneği ve Tanzimat sonrası modern Türk edebiyatı bütünüyle ele alındı. Proje, Anadolu’da Selçuklularla başlayıp Osmanlılarla devam eden ve günümüze ulaşan edebi birikimi toplumla buluşturmayı amaçlıyor. Eski Uygur, Karahanlı, Harezm- Kıpçak, Çağatay ve Azeri sahasındaki isimler de projeye dahil edildi.

Yeni Türk edebiyatı alanında ise proje sadece Türkiye ile sınırlandırılmadı. Balkan coğrafyasında, Kıbrıs’ta Türkçe yazan, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan, Cengiz Aytmatov gibi eserleriyle ülkemizde çok tanınan yazar ve şairlerin biyografilerine de yer verildi.

(İHA)

Dün 12:07 TSİ İHA Ankara- Kültür - Sanat

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