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Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede çıktı
İçişlerBakanlığı: "Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edilmiştir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz