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Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede çıktı

İçişlerBakanlığı: "Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edilmiştir."