Kızılcahamam’da endemik bir bitki türü olan ve yalnızca bir ay görülebilen dağ lalesi, ilkbaharda bölgenin güzelliğine güzellik katıyor. Koparıldığı zaman saksıda veya toprakta yetiştirilemeyen lale, bölgede eğimli dik andezit kayaçların olduğu yerlerde yetişiyor. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Göllü civarında görülen Kızılcahamam dağ lalesi, Türkiye’nin Endemik Bitki Türleri Listesi’nde de yer alıyor.
Bugün 12:47 TSİ- Çevre
Endemik Kızılcahamam lalesi görenleri hayran bırakıyor
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde her yıl Nisan ayında açan ve yaklaşık bir ay boyunca doğada kalan endemik Kızılcahamam dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı’nda görenleri hayran bırakıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz