Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:07 TSİ- Ekonomi

Maske satışında tavan fiyat 1 lira olarak belirlendi

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde tüketicilerin satışına sunulacağını bildirdi.
mask

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale geldiği anımsatıldı. Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının yapılabilineceği belirtilen açıklamada, "Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 Türk lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar ’fahiş fiyat’ olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Bugün 13:07 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Metro Türkiye Maskeleri Alış Fiyatına Satışa Sunmaya Devam Ediyor mask
Metro Türkiye Maskeleri Alış Fiyatına Satışa Sunmaya Devam Ediyor
Japon otomotiv devinden özel kredi kampanyası mask
Japon otomotiv devinden özel kredi kampanyası
Borsa ilk yarıda yükseldi - 7 Mayıs 2020 mask
Borsa ilk yarıda yükseldi - 7 Mayıs 2020
Ankara Serbest piyasada altın fiyatları - 7 Mayıs 2020 mask
Ankara Serbest piyasada altın fiyatları - 7 Mayıs 2020
"İhracatımızın yüzde 80‘i risk altında" mask
"İhracatımızın yüzde 80‘i risk altında"
“İşgücü kaybı ve artan işsizlik dünya ülkelerini IMF’ye mecbur bırakıyor” mask
“İşgücü kaybı ve artan işsizlik dünya ülkelerini IMF’ye mecbur bırakıyor”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
Sivas- Ankara arası Hızlı Tren ile 2020'de 2 saate inecek mask
Sivas- Ankara arası Hızlı Tren ile 2020'de 2 saate inecek
“Sincan’da Ramazan Akşamları” programı evlere konuk olmaya devam ediyor mask
“Sincan’da Ramazan Akşamları” programı evlere konuk olmaya devam ediyor
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi mask
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi

GALERİ

Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri mask
Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı mask
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı mask
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor mask
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor mask
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor" mask
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 22206061

Varnish cache server