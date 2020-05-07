Ankara Serbest piyasada altın fiyatları - 7 Mayıs 2020

Ankara Serbest piyasada altın fiyatları 394,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 394.50 liradan, 2 bin 598 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 619 liradan, 359,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363,60 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 559 liradan, bin 270 liradan alınan Yarım Ziynet bin 280 liradan ve 635 liradan alınan Çeyrek Ziynet 640 liradan satıyor.