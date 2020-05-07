Ankara Serbest piyasada altın fiyatları 394,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 394.50 liradan, 2 bin 598 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 619 liradan, 359,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363,60 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 559 liradan, bin 270 liradan alınan Yarım Ziynet bin 280 liradan ve 635 liradan alınan Çeyrek Ziynet 640 liradan satıyor.
Dün 13:48 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Dün 14:36 TSİ
Ankara Serbest piyasada altın fiyatları - 7 Mayıs 2020
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394.50 lira oldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz