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Borsa ilk yarıda yükseldi - 7 Mayıs 2020

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazandı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazandı. Endeks, 404,12 puan artışla 98 bin 975,57 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi de yüzde 0,27 değer kazandı.

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