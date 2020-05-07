Ankara'da evde 40 bin TL kumar oynayan 11 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde kumar oynadığı ihbarı üzerine harekete geçtiler. evde kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı.
Olay şöyle gelişti Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırhan Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ankara'da evde kumar oynayan 11 kişi gözaltına alındı
Eve düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Kumar oynanan evde yapılan aramada, olayda kullanılan kumar malzemeleri ileoyunda kullanılan yaklaşık 40 bin lira ele geçirildi.
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