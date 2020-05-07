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Tuz Gölü Havzası’nda 71 endemik bitki türü tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tuz Gölü Havzası’nda bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda 71 farklı endemik bitki türü tespit edildi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tuz Gölü Havzası’nda bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda 71 farklı endemik bitki türü tespit edildi. Havzadaki 226 bitki türünün 8’i de yeni keşfedilen bitki türleri arasında yerini aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ülkemizin en önemli sulak alanlarından biri olan ve sadece Türkiye’de değil dünyada da ender bulunan doğal değerleri barındıran Tuz Gölü Havzası’nda bugüne kadar yaptığımız bilimsel araştırmalar neticesinde dünyada eşi olmayan 71 farklı endemik bitki türü tespit ettik.

Bu endemik bitkiler, tuza ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde dünyamız için çok kıymetli bir kaynak. Ayrıca Tuz Gölü Havzası’ndaki 226 bitki türünün 8’i yeni keşfedilen bitki türleri arasında yerini aldı. Dünyanın en tuzlu göllerinden biri olan ve ülkemizin tuz üretimini büyük ölçüde ihtiva eden bu tabiat harikası gölümüz, zengin bitki örtüsünün yanı sıra 17 takım 34 familyaya ait toplam 101 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Ülkemizin de taraf olduğu birçok uluslararası anlaşma çerçevesinde korunması gereken türler arasında yer alan, ülkemizin en büyük flamingo kolonisi bu tabiat harikasında yaşıyor. Geçtiğimiz yıldan bugüne 20 bin 381 minik flamingo Tuz Gölü’nde hayata gözlerini açtı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Tuz Gölü Havzası’nda yaşayan bitki ve kuş türlerini korumak için Bakanlık olarak izleme çalışmalarımız aralıksız sürecek. Bin yıldır Anadolu’yu mesken tutan, zarafetin simgesi allı turnalarımız her zaman türkülerimizi, deyişlerimizi süsleyecek” dedi.

Dün 14:47 TSİ İHA Ankara- Çevre

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