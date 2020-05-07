Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon çalışmasında; Burak Yılmaz, Umut Nayir, Domagoj Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran yer aldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlılar; açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmaları yaptı. Futbolcu grubu, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına, yarın saat 12.00 ve 15.00’te iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz