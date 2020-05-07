Metro Türkiye Maskeleri Alış Fiyatına Satışa Sunmaya Devam Ediyor

Pandemi sürecinde fiyat spekülasyonlarıyla mücadele kapsamında birçok öncü uygulamaya imza atan ve daha önce 100.000 adet maskeyi kâr amacı gütmeden raflarına koyan Metro Türkiye, maske satışlarına gelen yeni düzenlemeyle birlikte tüm mağazalarında maskeleri yeniden alış fiyatından satışa sunuyor.

Maske stoku konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Tedarikçilerimiz ile çok yakın çalışıyoruz ve kritik öneme sahip bu ürüne olan yüksek talebi yönetmek için şu anda 5 milyon maskenin tedarikini de tamamlamış bulunuyoruz.” dedi.

7 MAYIS 2020 - Her koşulda güvenilir ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sunan Metro Türkiyekoronavirüs sürecinin ilk gününden bu yana birçok öncü uygulamayı hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda koronavirüs sürecinin ilk günlerinde 100.000 maskeyi alış fiyatından raflarına koyan Metro Türkiye maske satışlarına gelen yeni düzenlemeyle birlikte 8 Mayıs 2020 itibariyle tüm mağazalarında maskeleri yeniden alış fiyatına satmaya başlıyor.

Metro Türkiyenin 30 yıldır müşterilerinin ihtiyaçları olan ürünleri doğru fiyat ve kalite yaklaşımıyla sunduklarını belirten METRO TÜRKIYE YÖNETIM KURULU BAŞKANI BORIS MINIALAI Mart ayında fiyat spekülasyonlarına karşı mücadelemiz kapsamında 100.000 maskeyi hızlı bir şekilde tedarik etmiştik ve tüketicilerimize alış fiyatından sunmuştuk.

Maske satışlarına ilişkin bu yeni düzenlemeyle birlikte maskelerimizi alış fiyatından satışa sunacağımızı tekrar taahhüt ediyoruz. Metro Türkiye olarak amacımız ihtiyacı olan herkesin bu kritik öneme sahip ürüne ulaşabilmesi. Tüm mağazalarımızda yüksek talepli bu ürünün stok yönetimi için de tedarikçilerimiz ile birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve hali hazırda 5 milyon maskenin tedarikini sağladık. dedi.

Metro Türkiye ayrıca tüm tüketicilerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına maske satışının yeni döneminde de her 1 tüketici için 3 kutu maske alım sınırlaması getiriyor.

METRO TÜRKIYE HAKKINDA

Dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Metro Türkiyede faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından günümüze Türk mutfağının daimiyetini sağlama ve gelecek nesillere miras bırakma amacını üstlenmektedir.

Metro Türkiye HoReCa otel restoran kafe sektörü için bir mutfağı oluşturan tüm hizmetleri sağlarken yaklaşık 4.500 çalışanıyla 21 şehirde 37 mağazasıyla profesyonellerin kendileri ve iş yerleri için ihtiyaç duydukları 40 bin çeşit ürünü fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunmaktadır.

Türk mutfağına dair çalışmalarını ekonomik çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak hayata geçiren ve bu nedenle Sürdürülebilir İş Ödüllerinin de sahibi olan Metro Türkiye et ve balık izlenebilirliğinden sürdürülebilir balıkçılığa gıda atığı projelerinden Coğrafi İşaretli Ürünler projesine kadar tüm çalışmalarıyla yerel değerlerin kayıt altına alınıp gelecek nesillere miras bırakılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Metro Chef Metro Professional Metro Premium Aro Rioba ve Sigma isimli kendi markalarını bünyesinde bulunduran şirket tüm mağazalarında Tarladan Çatala gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını esas alan bir standart olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını da yüzde 100 uygulamaktadır.