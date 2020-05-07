Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:26 TSİ- Asayiş G: Bugün 19:27 TSİ

Afyonkarahisar’da otobüs tarlaya devrildi: 16 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otobüs tarlaya devrildi, kazada 16 kişi yaralandı.
mask

Kaza, Şuhut-Karaadilli Dinar-Çay il yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinden Çay ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Behçet G. (55) yönetimindeki 48 EB 901 plakalı otobüs, Karaadilli beldesi Kızkapan mevkiine geldiği esnada havanın yağışlı yol yüzeyinin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan tarlaya devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında Behçet G., Recep Gündüz, Sancar Babur, Murad Şahin, Nermiye Babur, Hatice Mercan, Sıddıka Şahin, Hatice Gök, Şerife Akbaba, Mualla Bedeş, Adnan Alkaya, Durmuş Ali Saygın, Perihan Saygın, İlyas Arslan, Habibe Çelik, Fatma Güler yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi, Çay Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 19:26 TSİ İHA Afyonkarahisar- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Afyonkarahisar’da otobüs tarlaya devrildi: 16 yaralı mask
Afyonkarahisar’da otobüs tarlaya devrildi: 16 yaralı
Tartıştığı güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı mask
Tartıştığı güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı
Ankara'da evde 40 bin TL kumar oynayan 11 kişi gözaltına alındı mask
Ankara'da evde 40 bin TL kumar oynayan 11 kişi gözaltına alındı
Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede çıktı mask
Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede çıktı
Kuzey Irak’a hava operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
Kuzey Irak’a hava operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman’da 3 terörist etkisiz hale getirildi mask
Adıyaman’da 3 terörist etkisiz hale getirildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
Sivas- Ankara arası Hızlı Tren ile 2020'de 2 saate inecek mask
Sivas- Ankara arası Hızlı Tren ile 2020'de 2 saate inecek
“Sincan’da Ramazan Akşamları” programı evlere konuk olmaya devam ediyor mask
“Sincan’da Ramazan Akşamları” programı evlere konuk olmaya devam ediyor
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi mask
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi

GALERİ

Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri mask
Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı mask
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı mask
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor mask
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor mask
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor" mask
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 80842028

Varnish cache server