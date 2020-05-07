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İngiltere: “Türkiye’den gelen sağlık ürünleri standartları karşılıyor”

İngiliz hükümeti, Türkiye’den gelen sağlık ürünlerinin standartları karşıladığını açıkladı.
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Korona virüs salgını nedeni ile tıbbi malzeme eksikliği yaşayan İngiltere, geçtiğimiz günlerde Türkiye’den yardım talep etmişti. Türkiye, yardım talebine karşılık vererek, maske, tulum, eldiven vb. sağlık ürünlerini İngiltere’ye hibe olarak yollamıştı.

İngiltere’de bugün Türkiye, tarafından gönderilen sağlık ürünlerinin gerekli standartları karşılamadığı ve iade edileceği haberinin çıkması üzerine İngiliz hükümetinden açıklama yapıldı. İngiliz hükümeti, tarafından yapılan açıklamada Türkiye’den gönderilen sağlık ürünlerinde herhangi bir sıkıntı olmadığı aktarılırdı.

İngiltere: “Türkiye’den gelen sağlık ürünleri standartları karşılıyor”

Hükümet, "Türkiye’deki özel bir şirketten alınan koruyucu ekipmanların sadece küçük bir kısmı standardı karşılamıyor, çoğunluğu testleri başarıyla geçti" ifadelerini kullanırken, “Özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti" dedi.

İngiltere’de toplam korona virüs vaka sayısı 206 bin 715’e, hayatını kaybedenler ise 30 bin 615’e yükseldi.

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