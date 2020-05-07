Ruanda’nın Gakenke bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeni ile sel meydana geldi. Yetkililer, meydana gelen sel nedeni ile 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 91 evin ise kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Yetkililer, ayrıca 5 köprüde ve kilometrelerce yolda hasar olduğunu duyurdu.
Ruanda’da sel felaketi: 65 ölü
Meteoroloji Uzmanları, alışılmışın dışında şiddetli yağışlar konusunda halka uyarı yaparak, riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.
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