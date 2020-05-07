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MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Suriye'deki Esad Rejimi ile Libya'daki Hafter güçlerinin uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi.
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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Suriye'deki Esad Rejimi ile Libya'daki Hafter güçlerinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirterek, uyuşturucu ticaretinde Esad ve Hafter'in organize çalışmaları görüldükçe Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'deki uyuşturucu terörünü de yok etmeyi hedeflemesinde ne kadar haklı olduğunun bir kere daha görüldüğünü söyledi.  

SURİYE'DE ESAD REJİMİ LİBYA'DA HAFTER GÜÇLERİ UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYOR

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, ''Görülüyorki Suriye’deki Esad rejimiyle, Libya’daki darbeci Hafter’e bağlı güçler, uyuşturucu ticareti yapıyorlar. ‬Satan Esad, alan Hafter. Özellikle Esad rejimi bu yasadışı ekonomiyle kendini finanse ediyor. PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri Suriye’de bu işin büyük bir parçası. ‪2018’de Lazkiye’den Bingazi’ye giderken Girit’te durdurulan gemide 113 milyon dolar değerinde uyuşturucu hap ele geçirilmişti.‬ Geçen ayda da Suriye’den Bingazi’ye giderken Mısır’da durdurulan gemide 4 ton uyuşturucu yakalandığını ve ikisininde sahiplerinin kim olduğunu Libya İçişleri Bakanı söyledi.'' dedi.

BARIŞ PINARI HAREKATI UYUŞTURUCU BATAKLIĞINA DARBE VURMUŞTU

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'deki uyuşturucu terörünü de yok etmeyi hedeflediğini belirterek, ''2019’da Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı ile uyuşturucu bataklığına da darbe vuracak derken, Suriye’deki bu duruma dikkat çekmiştik. Uyuşturucu terördür. Başta Türkiye’dekiler olmak üzere, tüm dünyadaki terör sevicileri bunları da görüyorlar mı acaba?'' dedi.

Dün 23:44 TSİ Ankara- Siyaset

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