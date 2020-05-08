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Cenay Türksever Kimdir? Cenay Türksever kaç yaşında

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Diziye yeni katılan Sevdim Seni Bir Kere Mirza kimdir? Gerçek adı nedir? Cenay Türksever hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
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Cenay Türksever Kimdir? Cenay Türksever kaç yaşında işte merak edilen sorular ve cevaplar. Cenay Türksever kimdir? Sevdim Seni Bir Kere dizisinin oyuncu kadrosuna yeni dahil olan Cenay Türksever kaç yaşında? Cenay Türksever aslen nereli? Cenay Türksever hangi burç? Cenay Türksever biyografisi ve hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde…

Cenay Türksever kimdir?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Diziye yeni katılan Sevdim Seni Bir Kere Mirza kimdir? Gerçek adı nedir? Cenay Türksever hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. YAımcılığını Focus Film’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda  Yağmur Öztürk Rızacan Durmuş Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Volkan Murat Benli, Didem Aygün, İrfan Kılınç, Nur Yazar, Nevzat Can Rüzgar, Şifanur Gül, Berk Bakioğlu, Sevgi Temel gibi pek çok ismin yer aldığı diziye yeni katılan isim ise Mirza karakteri ile Cenay Türksever olacak. Cenay Türksever daha önce rol aldığı Elif dizisindeki Yunus karakteri ile de tanınıyor.Mirza karakteri diziye Sevdim Seni Bir Kere dizisinin son bölümünde dahil oldu.

Cenay Türksever kaç yaşında? Cenay Türksever aslen nereli? Cenay Türksever hangi burç?

13 Mayıs 1990 doğumlu olan Cenay Türksever Bulgaristan’da dünyaya gelmiştir. Şu an 30 yaşında olan Cenay Türksever boğa burcudur.

Cenay Türksever dizileri

2020 – Sevdim Seni Bir Kere

2017 – Elif

Bugün 00:29 TSİ Ankara- Biyografi

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