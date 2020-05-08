TEM’de durdurulan tırda narkotik köpeği 155 kilo eroin buldu

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan polis ekipler, şüpheli bir tırı takibe aldı. Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan tırda Narkotik ekipleri, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.
Kocaeli TEM’de durdurulan tırda 155 kilo eroin ele geçirildi
Narkotik köpeğinin sürücü kabininde yoğunlaşması üzerinde kabinde yapılan aramada, sürücü koltuğunun arka zeminine çuvallar içerisinde zulalanmış 300 paket halinde 155 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulduğu olayda araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz