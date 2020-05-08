Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 03:31 TSİ- Asayiş G: Bugün 03:32 TSİ

TEM’de durdurulan tırda narkotik köpeği 155 kilo eroin buldu

Kocaeli’de şüpheli bir tırda Narkotik ekiplerince yapılan aramada 115 kilogram eroin ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
mask

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan polis ekipler, şüpheli bir tırı takibe aldı. Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan tırda Narkotik ekipleri, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.

Kocaeli TEM’de durdurulan tırda 155 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik köpeğinin sürücü kabininde yoğunlaşması üzerinde kabinde yapılan aramada, sürücü koltuğunun arka zeminine çuvallar içerisinde zulalanmış 300 paket halinde 155 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulduğu olayda araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Bugün 03:31 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Afyonkarahisar’da otobüs tarlaya devrildi: 16 yaralı mask
Afyonkarahisar’da otobüs tarlaya devrildi: 16 yaralı
Tartıştığı güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı mask
Tartıştığı güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı
Ankara'da evde 40 bin TL kumar oynayan 11 kişi gözaltına alındı mask
Ankara'da evde 40 bin TL kumar oynayan 11 kişi gözaltına alındı
Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede çıktı mask
Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede çıktı
Kuzey Irak’a hava operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
Kuzey Irak’a hava operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman’da 3 terörist etkisiz hale getirildi mask
Adıyaman’da 3 terörist etkisiz hale getirildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi mask
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi
O Mahallede Vaka sayısı arttı: Mahalle bugün karantinaya alındı mask
O Mahallede Vaka sayısı arttı: Mahalle bugün karantinaya alındı
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek mask
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek

GALERİ

Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri mask
Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı mask
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı mask
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor mask
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor mask
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor" mask
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 78504582

Varnish cache server