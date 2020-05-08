Bu köyde hayat var

Mamak Belediyesi’nin organik ürün yetiştiriciliğine teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz Aralık ayı’nda 400 ağaç dikerek startını verdiği EKOKÖY Projesi kapsamında dikilen ağaçlar, baharın gelmesiyle birlikte çiçek açtı. 25 bin metrekarelik alanda, Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirilen proje kapsamında meyve ve sebze bahçeleri, doğal peynir, sirke, salça, marmelat, üretecek atölyeler, doğal ürünlerin satış yerleri ve sera yer alıyor. Ekoköy projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandıracaklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekolojik Köy projemiz ile vatandaşlarımız köy yaşamıyla iç içe olacak; sütünden, yumurtasına, organik meyve, sebze ve ekmeğine kadar pek çok lezzeti en doğal biçimde hem üretecek hem de tüketecek.” dedi.

Toprak kokusu özleyenlerin adresi olacak

Geleneksel köy yaşamını turizme açacak proje kapsamında meyve ve sebze bahçeleri, fırın, yöresel ürünler bloğu, sera, kafe, hizmet binaları, 70 araçlık otopark, aromatik bitki parselleri, gölet, tarihi köy evleri, oturma ve dinlenme alanları inşa edilecek. Herkesin hayal ettiği yaşam biçimini bulabileceği dev bir yaşam alanı olan proje, şehir insanının doğayla kopmuş bağlarını onaracak. Göz alabildiğince meyve bahçelerinin yer alacağı proje kapsamında Papaz eriği, Golden elma, Amasya elması, Deveci armutu, Şekerpare kayısı, ceviz, Napolyon kiraz, şeftali, ayva, Kütahya vişne, Can eriği gibi ağaçlar da toprakla buluşacak. Çocuklarının köy yaşantısını yerinde görmesini isteyen ailelerin gitmeyi tercih edeceği Ekoköy, toprağın keyfini sürmek, doğayla ve toprakla zaman geçirmek isteyenlerin ikinci adresi olacak.