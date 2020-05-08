Serbest piyasa Ankara döviz fiyatları 7,1180 liradan alınan dolar, 7,1200 liradan, 7,7200 alınan euro ise 7,7220 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,19 liradan, euro ise 7,74 liradan satılmıştı.
Bugün 10:21 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 12:08 TSİ
Serbest piyasa Ankara döviz fiyatları
Dolar 7,1200 liradan, euro ise 7,7220 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz