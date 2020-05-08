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Kilo kadınlarda bağırsak kanseri riskini artırıyor

Artan vücut kitle indeksindeki her 5 puanlık artış, bağırsak kanseri riskini kadınlarda yüzde 25 oranında artırıyor.
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Obezitenin şeker hastalığı, hipertansiyon gibi artmış birçok sağlık problemi riskinin yanında kanser riskini de artırdığının uzun zamandır bilindiğini söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, iki hafta önce Journal of National Cancer Institute dergisinde yayınlanan bir araştırmada artan vücut kitle indeksi ile SMAD7 geninde CC-genotip özelliği bulunan kadınlarda bağırsak kanser riskinde artış saptandığının açıklandığını belirtti. Coşkun, yarısı bağırsak kanserli toplam 30 bine yakın kişide yapılan bu analizde vücut kitle indeksindeki her 5 puanlık artışın bağırsak kanseri riskini kadınlarda yüzde 25 oranında artırdığının tespit edildiğini söyledi. Vücut kitle indeksi 30 üzerinde olan bireylerin obez kabul edildiğini belirten Coşkun, obez bireylerde artan insülin ve insülin benzeri büyüme faktörlerinin, artmış yağ dokusunda fazla miktarda üretilen östrojen hormonunun ve yine bizzat artmış yağ hücrelerinin kendisinin birtakım etkileşimlerle artmış kanser riski ile ilişkili olabileceğini belirtti. Obezitenin bağırsak kanseri dışında meme, rahim, pankreas, prostat ve yemek borusu kanseri ile de ilişkisinin gösterildiğini ifade eden Pof. Dr. Coşkun, sağlıklı kiloya sahip olmanın ise birçok kansere karşı koruyucu etkisinin olduğunu kaydetti.

Yayımlanan bu yeni çalışmanın özellikle bir takım genetik özelliği olan kadınlarda kilo almanın kanser riskini daha fazla arttırdığını göstermesi açısından önemli olduğunu belirten Coşkun, özellikle erişkin dönemde fazla kilo almanın, kilo verdikten sonra hızlı bir şekilde kilo artışının tüm kanser risklerini artırdığına işaret etti. Coşkun, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sigara gibi kötü alışkanlıklardan kaçınmanın yanında sağlıklı kiloya erişme ve bunu korunmasının birçok kansere karşı korunma sağlayacağını belirtti.

(Neşra Durmaz/İHA)

Bugün 10:36 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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