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Borsa güne yükselişle başladı - 8 Mayıs 2020

Borsa, güne yüzde 0,82’lik yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,82’lik yükselişle başladı. Endeks, 802,32 puanlık artışla 99 bin 201,12 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi de yüzde 0,94 değer kazandı.

(İHA)

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