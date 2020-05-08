Başkan Altınok duyurdu! Anneler Gününü anlatan En Güzel 20 Mesaja Ödül

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait kurumsal sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaşılan Anneler Günü gönderisine, Anneler Günü temalı en iyi yorumu yapan 20 kişinin ödüllendirileceğini duyurdu. Altınok, “Karşılıksız sevgiyle evlatlarına sarılan annelerimizin hakkını ödeyemeyiz.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), ‘Cennet annelerin ayağının altındadır’ buyuruyor. Anamız, babamız varsa onların duası ve Allah`ın rızası cennetin kapılarını açan veya cennetin kapılarını kapatan bir maneviyata sahiptir” dedi.

EN GÜZEL 20 MESAJA ÖDÜL

Başkan Altınok, Keçiören’de her yıl canlı çiçek dağıtım etkinliği ve konserlerle kutlanan Anneler Günü için bu yıl koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle kurumsal sosyal medya hesabı Instagram’ı (keciorenbelediyesi06) devreye soktuklarını belirtti.

Vatandaşların, mesajlarını ulaştırabilmeleri için 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü’nden 4 gün önce paylaşılan gönderiye yorum yapmaları gerektiğine dikkati çeken Altınok, Anneler Günü temalı en iyi yorumu yapan 20 kişinin Keçiören Belediyesi Edebiyat Jürisi tarafından seçileceğini ve bu kişilere hediye verileceğini kaydetti.

“ANADOLU, YİĞİTLİĞİN TİMSALİDİR”

Tüm annelerin Anneler Günü’nü de kutlayan Başkan Turgut Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Bizi yetiştiren bütün analardan Allah razı olsun. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu`dur. Anadolu, analar diyarıdır, bu coğrafya aynı zamanda yiğitliğin timsalidir. Analarımız devletimizin ve devletimizin kurtuluşunda, cumhuriyetimizin kuruluşunda cephe gerisinde lojistik destek sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, hakkın rahmetine ulaşmış olan bütün annelerimize Allah’tan rahmet dileyerek, şehit ve gazi annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.”