Ankara Yenimahalle'de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılması kararının ardından Yenimahalle Belediyesi harekete geçti. 11 Mayıs'ta açılacak olan tüm iş yerlerine maske ve dezenfektan desteği sağlayacaklarını açıklayan belediye yetkilileri, ilçede hizmet veren bin adet dükkânın dezenfeksiyon işlemlerinin başladığını duyurdu.

Talepler çağrı merkezi aracılığıyla yapılacak

Koronavirüs salgını başladığı günden bu yana tüm hizmet birimleriyle Yenimahalle’de seferberlik ilan ederek vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, park, aile sağlığı merkezleri, muhtarlıklar, banka şubeleri, ATM’ler, taksi ve dolmuşlarile kamu binalarını tek tek dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi, Pazartesi günü kepenk açmaya hazırlanan bin adet kuaför, berber ve güzellik salonu için düğmeye bastı. İlçe sakinlerinin daha temiz, sağlıklı ortamlarda işlemlerini yaptırabilmeleri ve normalleşme sürecinin sağlıklı seyretmesi için işyerlerinin dezenfekte edileceğini belirten yetkililer, dezenfekte edilen iş yerlerine maske ve dezenfektan da verecek.

Normalleşme sürecinde rehavete yer yok

Salgın başladığı andan itibaren Yenimahalle’de belediye personellerinin her zamankinden daha fazla çalışarak ilçe sakinlerinin sağlığı için mücadele ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte dezenfekte çalışmalarında bir gevşeme olmayacağının altını çizdi. Yenimahallelilerin de rehavete kapılmalarını istemiyorum diye konuşan Başkan Yaşar, “Tedbiri elden bırakmayalım. Alınan kararlara uymaya devam edelim ki bu illetten çok daha kısa bir süre içerisinde tamamen kurtulabilelim. Her şey bitmiş gibi davranmak, bugüne kadar verilen mücadeleyi boşa çıkarır. Tüm vatandaşlarımız duyarlı davranmaya devam etmeye, hem kendi hijyenlerine hem de yaşam alanlarının temizliğine dikkat etmeye davet ediyorum.” dedi.