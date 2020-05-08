Benzin ve motorine zam beklentisi

Benzin ve motorinin pompa satış fiyatına geceyarısndan itibaren zam yapılması bekleniyor. Alınan bilgiye göre, geceyarısından itibaren benzinin litresinde 15 kuruş, motorinin litresinde ise 13 kuruş zam gelecek.
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz