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Uzmanlar Uyarıyor: Karantina Obezitesine dikkat

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü salgını sürecinde evlerinden çıkmayan vatandaşları karantina obezitesine karşı uyardı.
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Çin’den gelip dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü ( Covid-19) salgını ülkemizde de etkisini gösterdi. Salgın kapsamında birçok tedbir alındı. Vatandaşlara sokağa çıkmama konusunda uyarılar ve kısıtlamalar getirildi. Ev de kalan vatandaşlar ise bu süreçte yemek tüketimini artırdı.

Sivas Medicana Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, evde kalan vatandaşları karantina obezitesine karşı uyararak bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Arslan, “Vücutta sağlığı tehdit edecek şekilde yağ birikmesi olarak tanımlayabileceğimiz obezite tüm dünyada bir halk sağlığı sorunudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde obezite artış göstermeye devam ederken pandemi sürecine girmemiz, korona virüsü salgınının başlaması obezite içinde ciddi bir risk oluşturdu ve karantinada döneminde artık sık duyacağımız karantina obezitesi kavramıyla karşı karşıyayız.

Pandemi sürecinde evlerde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte yemek yapmalarımız çeşitlendi mutfakta geçirilen süreç arttı, hareketsizliğimiz azaldı, ekmek yapımı aşamalarında denemeler yapmaya başladık. Bu süreç bizi adım adım karantina obezitesi sürecine götürdü olarak söyleyebiliriz’’ ifadelerini kullandı.

OBEZİTE TEK BAŞINA GELMİYOR

Pandemi sürecinin iyi gittiğini belirten Diyetisyen Cansu Arslan, bu süreçte karantina obezitesini önlemenin hala mümkün olduğuna değindi. Arslan, “Biz bu karantina obezitesini önlemek istiyoruz çünkü biliyoruz ki obezite tek başına gelmiyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Obezite uyku apnesi, insülin direnci, karaciğer yağlanması, hiper tansiyon dediğimiz yüksek tansiyon, hiperlipidemi dediğimiz yüksek kan yağları profiliyle karşılaşmamız bizim için gerçekten risk faktörü oluşturuyor ve obez bireylerde felç, kanser riskinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu sebeple hala zaman varken bu süreç olumlu bir şekilde devam ederken evlerde geçirdiğimiz zamanı verimli bir şekilde değerlendirmeliyiz. Yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermeliyiz. Gerekirse online uzaktan bir beslenme danışmanından destek almalıyız.

Evlerde egzersizi arttırmalıyız. Gerçekten bu süreç bize bir stres yükü de getiriyor bununda farkındayız burada karşılaştığımız duygusal açlıkla yani bir fizyolojik açlık olmadan tamamı ile bir atıştırma hissiyatıyla yaklaştığımız duygusal açlığa dikkat etmeli önüne geçmeliyiz. Bunlara dikkat ederek tamamı ile karantina obezitesinin önüne geçmek mümkün böylece bu süreci daha sağlıklı atlatabileceğimizi unutmamalıyız. Sağlıklı bir besin olsa dahi bağışıklığımızı güçlendirecek bir besin olsa dahi sağlıklı olan besinleri de miktarına porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmeliyiz. Ev içi egzersizlerimizi artırmalıyız. Duygusal açlıkla mücadele ederek bu süreci kontrol etmenin hala elimizde olduğunu unutmamalıyız.’’

Bugün 12:35 TSİ İHA Sivas- Sağlık

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