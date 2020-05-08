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Almanya’da Covid-19 hastalarının yüzde 84’ü iyileşti

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüs hastalarının yüzde 84’ünün iyileştiği açıklandı.
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Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgınına yönelik Almanya’da mücadele sürüyor. Almanya’da hastalık kontrolü ve önlenmesinden sorumlu araştırma enstitüsü Robert Koch (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 hastalarının yüzde 84’ünün iyileştiği bildirildi.

Almanya’da Covid-19 hastalarının yüzde 84’ü iyileşti

Enstitü virüsün kontrol altına alındığını duyururken salgının başlangıcından itibaren test, izolasyon ve takip sistemi uygulayarak başarı elde ettiklerini, önlemlere uyulmaya devam edilmesi halinde de vakaların daha da düşeceğini belirtti.

İlk korona virüs vakasının 28 Ocak’ta tespit edildiğini belirten RKI, şu ana kadar ülke genelinde 169 bin 430 vaka tespit edildiğini, 7 bin 392 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Ölenlerin yaş ortalamasının 80 civarında olduğu belirtilirken virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 141 bin 700 olarak açıklandı.

Enstitü ayrıca, salgına yönelik alınan önlemlerin salgının yayılma zincirini kırdığını, virüsün yayılma yüzdesinin 3.3’ten 0.7’ye gerilediği ifade etti. Virüsün yayılma oranının düşmesiyle ülke genelindeki önlemlerin kademeli olarak gevşetilerek normalleşmeye gidildiği ifade edildi.

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