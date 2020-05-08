En Şık Saatler Casio'da!

Klasik ya da dijital kol saatleri gün geçtikçe farklı modelleri ile dikkat çekiyor. Casio saat sizlere birbirinden şık ve sade tasarıma sahip modeller sunuyor. Bu ürünlerin her bir modeli farklı özelliklere sahiptir. Saat satın almak isteyen müşteriler için cimri.com üzerinden casio saatleri inceledik. Bu cihazların genel özelliklerini yazımızda bulabilirsiniz. En uygun fiyatlarla günlük hayatta kullanabileceğiniz casio saatlerin her bir modeli özel olarak üretilmiştir. İşte birbirinden farklı tasarıma sahip casio saatler…

Klasik Casio Saatler Göze Hitap Ediyor

Zamanı ölçmek için şık tasarıma sahip klasik model casio saatleri tercih edebilirsiniz. Analog olarak dizayn edilen bu saatlerin kayışları farklı malzemelerden üretilmiştir. Metal renk bir casio saat modeli ile şık görünüm elde edebilirsiniz. Takı ve aksesuar olarak da kullanılabilen bu ürünler, sizlere günlük hayatta kolaylık sağlayacaktır. Su geçirmez özelliğe sahip bu saatler ile havuza yada denize girebilirsiniz. Her kıyafetle uyum içinde kullanabilir ve casio saatleri sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Dijital Modeller Dikkat Çekiyor

Casio, saat piyasasında ilk çıkardığı dijital modeller ile bir hayli ilgi çekmiştir. Daha sonra devamında gelen casio dijital saatler, farklı özellikleri ile birlikte satışa sunulmuştur. Silikon ya da deri kordona sahip dijital casio saatlerde alarm özelliği bulunur. Böylece sabah uyanmak için bu ürünleri çalar saat olarak da kullanabilirsiniz. Kronometre, takvim ve hesap makinelerinin de bulunduğu casio dijital saatlere Türkiye’de büyük ilgi gösteriliyor.En yakın satış noktalarından bu saatleri temin edebilirsiniz.

Çelik Gibi Sağlam!

Darbelere, düşmelere ve çarpmalara karşı dayanıklı olan çelik kordonlu casio saatler, sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Bu saatlerin kordonları tamamen çelik malzemelerden üretilmiştir. Bağlantı noktaları saatin ana gövdesine tutturulur ve istenildiği zaman kayış değişikliği yapılabilir. Genellikle klasik saat modellerinde kullanılan çelik kayışlar, deriyi sıkmaz ve zarar vermez. Hijyenik ve sağlık açısından güvenli olan bu saatler kol üzerinde terleme yapmaz. Bu ürünleri internet üzerinden sipariş verebilirsiniz.

Suya ve Basınca Karşı Dayanıklı

Kol saati satın alacakların en çok dikkat ettiği unsurlardan biri de saatin suya karşı dayanıklı olmasıdır. Bu konuda casio en son teknolojiyi kullanarak saatleri suyun altında basınca karşı dirençli bir şekilde üretmiştir. Her bir casio saatin belirli derinliğe kadar su basıncı direnci mevcuttur. Bu sayede casio saatlerinizi suyun içinde de kullanabilirsiniz. Elde çamaşır ve bulaşık yıkarken casio saatleri çıkarmanıza gerek yoktur. Günün 24 saati saatleri gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Televizyonu Açıp Kapatabilirsiniz

Dijital casio saatlerin bazı modelinde uzaktan kumanda özelliği vardır. Böylelikle televizyon markası gözetmeksizin istediğiniz televizyonu bu saatler ile kontrol edebilirsiniz. Casio bu teknolojiyi uzun yıllardır ürünlerinde yer veriyor. Bu sayede televizyonları açıp kapatabilir hatta kanalları değiştirebilirsiniz. Casio’nun çekim gücü kuvvetli olduğu için bu saatler ile bir kaç metreden kumanda işlevini yerine getirebilirsiniz. Tuş fonksiyonları gelişmiş olan casio saatlerde detaylı özellikler mevcuttur.

Her Giysi ile Kombin Yapabilirsiniz

Erkek kol saatleri kadar casio kadın kol saatlerinde de yeniliğe gitmiştir. Farklı renklerde ve tasarımda üretilen kadın kol saatleri kıyafetler ile uyum içinde kullanılabilir. Altın sarısı, metalik renkler ve açık renkler kadın kol saatlerinde mevcuttur. Herhangi bir elbise ile uyum içinde bu saatler aksesuar olarak kullanılabilir. Şık bir takı görevi gören casio kadın kol saatleri, çeşitli özellikleri içinde barındırır. Saatlerin kendine özgü bir tasarımı vardır. Ayrıca bileği sıkmayan yapısı ile esnek kordonlara sahiptir.