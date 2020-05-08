Serbest piyasada Ankara altın fiyatları 393.40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 393.60 liradan, 2 bin 592 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 613 liradan, 359 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363 liradan, 2 bin 534 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 554 liradan, bin 266 liradan alınan Yarım Ziynet bin 276 liradan ve 633 liradan alınan Çeyrek Ziynet 638 liradan satıyor.
Bugün 13:10 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 13:14 TSİ
Serbest piyasada Ankara altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 393.60 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz